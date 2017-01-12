Глава областной полиции публично поддержал коллегу из Краматорска, которого обвиняют в сотрудничестве с «ДНР». Главная

В Краматорске продолжаются судебные слушания дела по обвинению местного милиционера Рамиля Гейдарова в пособничестве боевикам во время событий 2014 года.

Мужчину обвиняют в том, что в период с апреля по июнь 2014 года он, якобы, добровольно вступил в ряды «ДНР», и, будучи должностным лицом, нес службу в камуфляжной форме с оружием в руках у входа в Краматорский городской совет.

В августе 2016 года коллектив полиции Краматорска единогласно выступил в защиту своего арестованного коллеги, заявив, что обвинения в адрес Рамиля Гейдарова необоснованны. Это решение было поддержано и главой полиции Донецкой области Вячеславом Аброськиным.

На судебных заседаниях присутствует очень много публики из числа действующих сотрудников полиции Краматорска.

Известно, что 10 января сразу несколько свидетелей по делу заявили об отводе собственных, ранее сделанных, показаний против Рамиля Гейдарова, заявив, что на этапе следствия на них было оказано давление.

Судебное заседание продолжилось и 11 января.

В этот же день, 11 января, глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин публично высказал в Facebook свое отношение ко всему происходящему в отношении его подчиненного.

«Суды донецкой области продолжают поражать своей непредсказуемостью и непонятностью своих решений. Если это жестокий преступник из банды Людоеда или "Адвокат", то его отпускают из-под стражи. А если это молодой человек, наш сотрудник, который после учебы не успел и месяца проработать, то его по наклепу арестовывают, невзирая на объяснения и поруку коллектива. Именно такой случай нашего сотрудника полиции Рамиля Гейдарова...», – написал Вячеслав Аброськин

Как заявил начальник областной полиции, срок действия меры пресечения для Рамиля Гейдарова истекает 17 февраля, и Аброськин намерен лично присутствовать на этом судебном заседании.

«Надеюсь, что в этот день Рамиль Гейдаров будет освобожден из-под стражи», – отметил Вячеслав Аброськин.

Источник: «ОбщеЖитие»