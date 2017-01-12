Нет правового механизма лишить лжепереселенцев соцвыплат, – глава Станично-Луганской РГА. Новости

На сегодняшний день нет правового механизма для лишения псевдопереселенцев социальных выплат из государственного бюджета. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил председатель Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин, комментируя факт, что СБУ обнаружила в Станично-Луганском районе Луганской области 800 переселенцев, которые получали выплаты, но постоянно проживали на неподконтрольной украинской власти территории.

«Мы промониторили всех, кто длительное время отсутствует на территории Станично-Луганского района, а конкретно – переходит обратно на оккупированную территорию. Промониторили тех, кто имеет свое жилье в виде дачи, а пользуется государственной помощью на аренду жилья, пользуясь тем, что дача – не жилой дом, и другие различные махинации. Поэтому мы понуждаем, в первую очередь, этих людей, которые стали на неправовой путь, отказаться от тех выплат, которые государство платит на поднаем жилья. Хотя правового механизма на сегодняшний день нет», – констатировал Золкин.

Тем временем министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что в государственном бюджете на 2017 год на социальную помощь вынужденным переселенцам (в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг) предусмотрено более 3 млрд грн.

По словам Ревы, переселенцы также получают все полагающиеся им соцвыплаты. Министр подчеркнул, что осуществлять выплаты гражданам, которые остались на неподконтрольных территориях, нет возможности, т.к органы соцзащиты и Пенсионный фонд там не работают.

В свою очередь, вице-премьер Павел Розенко в очередной раз заявил, что Украина готова выплатить всю сумму пенсий нынешним жителям неподконтрольного Донбасса, но только после возвращения территорий под контроль государства.

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