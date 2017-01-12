Переселенцам и жителям Луганщины для обеспечения зимних потребностей МОМ окажет финансовую помощь. Новости

Международная организация по миграции предоставит денежную помощь переселенцам и жителям Луганской области, живущим неподалеку от линии разграничения, для обеспечения зимних потребностей. Об этом сообщается на сайте организации.

В проекте могут участвовать лица, пострадавшие от конфликта, или лица, которые вернулись в место прежнего проживания, а также внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в одном из населенных пунктов. Полный перечень населенных пунктов доступен по ссылке, указанной на этой странице.

Также, кроме проживания в пунктах, указанных выше, нужно соответствовать одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

человек с инвалидностью (1 и 2 группа инвалидности или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет);

лицо в возрасте 70 лет и старше;

домохозяйство, в котором проживает 3 и более несовершеннолетних детей (в возрасте до 18 лет);

домохозяйство, где дети в возрасте до 18 лет воспитываются одним из родителей.

Регистрация на этот проект открыта для лиц, которые не получали денежную помощь в течение последних 6 месяцев ни от одной из гуманитарных организаций.

Потенциальные получатели помощи, которые отвечают критериям, могут зарегистрироваться на помощь, позвонив на горячую линию проекта. После этого они должны пройти собеседование, на основе которого будет принято окончательное решение о предоставлении/отказе в предоставлении денежной помощи.

Номер телефона горячей линии проекта: 0800215025 (понедельник-пятница с 10:00 до 17:00).

Фото: Вчасно

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