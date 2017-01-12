В результате обстрела Красногоровки ранен мирный житель. Главная

Боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки с 22:30. Под обстрел попала ул. Суворова. Местный житель 1950 года рождения получил ранения в собственной постели – осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщение о том, что в больницу г. Курахово доставлен из Красногоровки мужчина с ранением ноги, поступило в полицию в 00.15.

Снаряд разорвался у пятиэтажки. В это время мужчина и его жена спали. Осколок пробил окно и ранил мужчину. Женщина не пострадала.

На месте работали полицейские. Возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.