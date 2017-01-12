Ситуация в пунктах пропуска 12 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня утром, 12 января, на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 80/150;

«Марьинка» – 200/150;

«Новотроицкое» – 0/50;

«Гнутово» – 100/30.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

11 января, по данным Госпогранслужбы, через пункты пропуска линию разграничения пересекли 23,9 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств. Так, через КПВВ «Майорское» проследовали 6180 человек и 850 транспортных средств, «Марьинку» пересекли 5935 человек и 1140 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4935 человек и 1005 транспортных средств, «Гнутово» – 2965 человек и 715 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3855 человек.

Фото: vchasnoua.com