Бюджет не разбогател на бесхозных сокровищах Добропольщины. Новости

В 2016 году всего 15 тыс. грн поступило в госбюджет от реализации сокровищ, имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, бесхозного имущества, находок, а также валютных ценностей и денежных средств, владельцы которых неизвестны. Об этом сообщает отдел погашения долга Добропольской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

В информации отмечается, что местная казна при этом получила 13,6 тыс. грн.

Налоговики поясняют, что выявлено и поставлено на учет бесхозного имущества на сумму 20,6 тыс. грн благодаря сотрудничеству с органами местного самоуправления. Также бюджет громады пополнился 10,6 тыс. грн при содействии управленцев Светловского сельского совета.

Напомним, бесхозным считается имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен.

Источник: ДДК

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