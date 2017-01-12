Собственник может сдать жилье без согласования с членами семьи. Новости

Собственник квартиры, жилого помещения в общежитии имеет право, не согласовывая с членами семьи, сдавать внаем (в аренду) квартиру, жилое помещение в общежитии или комнату квартиры и заключать другие договоры в соответствии с законодательством. Пользование нанимателем (арендатором) квартирой/помещением/комнатой осуществляется по договору найма (аренды). Об этом сообщает «Юрлига».

Кроме того, Правилами пользования помещениями жилых домов и общежитий установлено, что собственники квартир, жилых помещений в общежитии определяют форму управления многоквартирным домом или общежитием в соответствии с законом.

Совладельцы жилого дома, общежития обязаны обеспечивать надлежащее содержание, эксплуатацию, реконструкцию, реставрацию, текущий и капитальный ремонт, техническое переоснащение общего имущества жилого дома/общежития пропорционально доле совладельца на условиях софинансирования.

При отсутствии поквартирного (покомнатного) учета и отсутствии согласия между жильцами по оплате жилищно-коммунальных и других услуг плата за газ, водоснабжение и водоотвод, освещение подсобных помещений распределяется по численности зарегистрированных лиц, проживающих в квартире, жилом помещении в общежитии.

Напомним, также разрешена перепланировка жилья без получения разрешительных документов.

Изменения в Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий внесены постановлением Кабмина от 28 декабря 2016 года №1024.

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