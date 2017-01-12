Общественный совет Бахмута выступил против повышения стоимости проезда в городских автобусах. Главная

Общественный совет Бахмута (Донецкая обл.) выступил против повышения стоимости проезда в городских автобусах.

Повышение стоимости в городском коммунальном электротранспорте (троллейбусах) стало первой ласточкой. Вслед за этим подняли цены на проезд в пригородных маршрутках с 6 грн до 8 грн и с 8 грн до 12 грн. А теперь об этом заговорили и городские перевозчики. На заседании Общественного совета при исполнительном комитете Бахмутского городского совета представитель ООО «Артемовское автотранспортное предприятие 11406» и ЧП «Лаки» сообщила о планируемом повышении цен на проезд.

При этом она добавила, что даже увеличение стоимости билета на отдельных маршрутах с 4 грн до 5 грн не покроет всех расходов. И поэтому предприятие будет работать себе в убыток. Но экономических расчетов, которые бы убедили членов совета в необходимости повышения стоимости проезда, представлено не было. Пока совет принял к сведению предложение и своего согласия не дал.

Напомним, что Общественный совет состоит из представителей общественных организаций. Органы местного самоуправления консультируются с советом в вопросах принятия решений жизнедеятельности громады.

Источник: Знамя индустрии

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