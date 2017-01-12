Сводка из зоны АТО за 11 января: версии сторон конфликта. Главная

Сводка из зоны АТО за 11 января: версии сторон конфликта

12.01.17 09:41 dnews.dn.ua Новости 13

Сводка из зоны АТО за 11 января: версии сторон конфликта

За минувшие сутки противник 62 раза открывал огонь по украинским позициям. Среди украинских военных четверо раненых, один травмирован, один погиб. Об этом утром 12 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Троицкому, из 120 и 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем – по Новозвановке и Троицкому, из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов – по Крымскому, из стрелкового оружия – по Станице Луганской.

На мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов обстреляны Красногоровка и Марьинка, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Гранитное, Водяное, Новогригорьевка, Широкино, Талаковка, Марьинка.

На донецком направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов противник обстреливал позиции сил АТО в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Авдеевка, Майорск, Северное, Новоселовка Вторая, Железное, Верхнеторецкое и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП противника.

В «ДНР» заявляют, что «в результате обстрелов со стороны украинских силовиков накануне вечером поврежден жилой частный в поселке Трудовские Петровского района Донецка. Также есть повреждения по газопроводу».

Также в «ДНР» утверждают, что «Вооруженные силы Украины вечером 11 января открыли огонь по инфраструктуре Донецкой фильтровальной станции. Повреждена высоковольтная линия электропередачи, объект обесточен».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции "ЛНР". Четыре раза подвергся обстрелу район села Калиново, огонь велся из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибром 82 мм и автоматического станкового гранатомета АГС. Дважды киевские силовики обстреляли район села Калиновка, применялись 120-мм и 82-мм минометы и вооружение БМП. По району Фрунзе велся огонь из 82-мм миномета и вооружения БМП. Также киевские силовики обстреляли окраины Луганска из вооружения БМП, АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».

Комментарии