Прифронтовая Авдеевка будет получать воду по часам еще несколько дней, – Жебривский. Главная

Вода в Авдеевку будет подаваться по часам еще несколько дней. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вчера после семи вечера был обстрел и была обесточена одна из линий, Донецкая фильтровальная станция отключена. Но вода подается в Авдеевку по часам. Еще, в принципе, на сегодня-завтра почасовая подача воды будет», – прокомментировал ситуацию губернатор.

Он также отметил, что военно-гражданская администрация Авдеевки уже подала заявку в совместный координационный центр на ремонт поврежденных электросетей.

«В ближайшее время ожидаем, что после восьми утра выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны, и после этого выйдут ремонтники. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут», – считает Павел Жебривский.

Глава Донецкой ВГА также отметил, что Авдеевский коксохимический завод подключил одну из батарей, и в домах жителей Авдеевки есть тепло.

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