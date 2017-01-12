Медики ожидают вторую волну гриппа в феврале. Главная

В Украине новую волну гриппа медики ожидают с февраля до начала апреля. Об этом рассказала руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская, сообщает «112 Украина».

«Вторую волну гриппа мы ожидаем, начиная с февраля и до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции», – сказала Дыхановская.

Она отметила, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

«Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости в первую неделю года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако эти данные могут не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемический порог от 2,5% в Херсонской области до 58% в Черкасской», – отметила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.

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