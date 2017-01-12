В Мариуполе из-за алкоголя снова спасали двух замерзших людей. Новости

В Мариуполе за минувшие сутки (11 – 12 января) в больницы города поступили 2 человека с общим переохлаждением.
Как сообщили медики, замерзшими оказались мужчина и женщина. При этом мужчина – бездомный, а женщина – нет.
Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшим от мороза была оказана необходимая медицинская помощь.
Источник: Сайт города Мариуполя
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