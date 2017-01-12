ФК «Шахтер» выходит из отпуска. Главная

ФК «Шахтер» выходит из отпуска. 12 и 13 января у игроков команды запланирован медосмотр. Украинцы пройдут обследование в Киеве, а легионеры уже непосредственно в Испании. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Утром 14 января дончане отправятся на первый тренировочный сбор 2017 года. «Шахтер» будет готовиться ко второй части сезона в испанском городе Ла-Манга, где подопечные Паулу Фонсеки задержатся до 22 января. Затем команда вернется в Киев, а уже 25 января возьмет курс на Португалию.

В Испании у «горняков» запланирован один контрольный матч. 22 января «Шахтер» сыграет с «Краковией» (Краков, Польша).

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»