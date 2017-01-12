Штаб Ахметова отправил на Донбасс первую в 2017 году колонну с помощью. Главная

Утром, 12 января, первую в 2017 году автоколонну с гуманитарной помощью отправил на Донбасс Штаб Рината Ахметова. Помощь предназначена мирным жителям неподконтрольной территории. За 2,5 года работы Штаба это 282-я автоколонна с продуктами. Эта помощь спасла жизни более чем 1 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем»

На борту 20 фур, которые выехали из распределительного центра Штаба в г. Днепре, 400 тонн продуктов. Колонну сопровождают журналисты, которые утром присутствовали во время загрузки и опломбировки.

Планируется, что в течение светового дня колонна с необходимым пакетом сопроводительных документов пройдет таможенный досмотр на КПВВ «Новотроицкое». Все продукты в фурах прошли проверку качества и соответствуют всем требованиям к гуманитарной помощи. Из груза уже в Донецке планируется сформировать 42 тыс. взрослых и детских продуктовых наборов.

«Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что помощь жителям Донбасса будет доставляться до тех пор, пока в ней будет необходимость. К сожалению, война продолжается и сотни тысяч стариков, детей и инвалидов находятся в зоне конфликта. Эта помощь остается главным средством выживания для мирных жителей Донбасса», – сказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которые были обнародованы в декабре 2016 года, 3,8 млн жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи.