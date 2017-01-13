В Лисичанске дороги покрыты льдом. Причина – непроведенный тендер. Главная

В Лисичанске (Луганская обл.) коммунальщики не могут справиться с ситуацией по обледенению дорог, так как у них отсутствует посыпочная спецтехника. Об этом рассказал депутат Лисичанского городского совета Дмитрий Михайлов.

«Выпал снег, у нас город находится на горе, и на спусках и подъемах из-за льда движение остановилось, т.к. они не были посыпаны песком», – сказал депутат.

При этом, по его словам, еще в 2016 году должен был быть проведен тендер на приобретение автомобиля «КрАЗ», который планировалось использовать в посыпочных работах. Средства на его приобретение были выделены, но тендер по его закупке так до сих пор и не проведен. «Еще в середине [прошлого] года выделили 2,3 млн грн на покупку автомобиля "КрАЗ", который посыпает дороги песчано-солевой смесью. Оказывается, на 1 декабря этот "КрАЗ" не был приобретен. Новой машины нет, а имеющаяся – очень старая, и она не смогла выехать и выполнить посыпочные работы. Мы начали разбираться, оказывается, тендер не был проведен, потому что кто-то где-то не додавил, кто-то не подсуетился. И на сегодняшний день у меня нет информации, что этот автомобиль был закуплен», – пояснил депутат.

По материалам ТК «ЛОТ»

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