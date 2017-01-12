500 детей из «серой зоны» Донбасса отправились на «Поезде дружбы» на Западную Украину (Фото). Главная

Сегодня, 12 января, на станцию Киев-Пассажирский прибыл спецпоезд № 920/919 «Лисичанск – Киев – Львов – Хыров – Лисичанск», который привез в столицу на зимний отдых и экскурсии 500 детей из «серой зоны» Луганской и Донецкой областей. «Поезд дружбы» , который специально для данной акции выделила «Укрзализныця», будет курсировать с 11 по 16 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В течение дня 12 января в Киеве дети посетят праздничную цирковую программу, автобусную обзорную экскурсию «Киев – столица Украины», прогуляются вечерним Крещатиком и увидят главную елку города.

В пятницу, 13 января, в 10:01 «Поезд дружбы» будет встречать Львов. Здесь ребят ждет программа, которая, в частности, познакомит их с традициями рождественских праздников на Западной Украине.

14 января дети продолжат свое путешествие поездом, который отправится из Львова в 6:04 и прибудет в Хыров (Старосамборский район Львовской области) в 08:55. В этом городе детей также ждет интересная программа. Из Хырова детский поезд отправится 14 января в 19:34 и прибудет в Лисичанск 16 января в 10:40.

По словам председателя правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, в 2016 году железнодорожным транспортом безвозмездно было перевезено более 4 тыс. детей с линии разграничения, детей военных, погибших или получивших ранения в зоне боевых действий, курсировали четыре агитационных поезда, в которых бесплатно по городам Украины путешествовала молодежь с патриотической миссией. Также поездами для воинов АТО перевозили медицинское оборудование и инвентарь.

Напомним, Фонд «Стрічка надії» выступил организатором поездки школьников возрастом от 12 лет из «серой зоны» Донецкой и Луганской областей в Киев и города Западной Украины. Данная акция «Поезд дружбы» реализуется в рамках проекта «Восток – Запад вместе». Волонтеры этого фонда собирали средства для рождественской поездки 580 детей.

Фото: Facebook ПАТ «Укрзалізниця»

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