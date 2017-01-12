500 детей из «серой зоны» Донбасса отправились на «Поезде дружбы» на Западную Украину (Фото). Главная

500 детей из «серой зоны» Донбасса отправились на «Поезде дружбы» на Западную Украину (Фото)

12.01.17 18:39 dnews.dn.ua Новости 1

500 детей из «серой зоны» Донбасса отправились на «Поезде дружбы» на Западную Украину (Фото)

Сегодня, 12 января, на станцию Киев-Пассажирский прибыл спецпоезд № 920/919 «Лисичанск – Киев – Львов – Хыров – Лисичанск», который привез в столицу на зимний отдых и экскурсии 500 детей из «серой зоны» Луганской и Донецкой областей. «Поезд дружбы» , который специально для данной акции выделила «Укрзализныця», будет курсировать с 11 по 16 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В течение дня 12 января в Киеве дети посетят праздничную цирковую программу, автобусную обзорную экскурсию «Киев – столица Украины», прогуляются вечерним Крещатиком и увидят главную елку города.

В пятницу, 13 января, в 10:01 «Поезд дружбы» будет встречать Львов. Здесь ребят ждет программа, которая, в частности, познакомит их с традициями рождественских праздников на Западной Украине.

14 января дети продолжат свое путешествие поездом, который отправится из Львова в 6:04 и прибудет в Хыров (Старосамборский район Львовской области) в 08:55. В этом городе детей также ждет интересная программа. Из Хырова детский поезд отправится 14 января в 19:34 и прибудет в Лисичанск 16 января в 10:40.

По словам председателя правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, в 2016 году железнодорожным транспортом безвозмездно было перевезено более 4 тыс. детей с линии разграничения, детей военных, погибших или получивших ранения в зоне боевых действий, курсировали четыре агитационных поезда, в которых бесплатно по городам Украины путешествовала молодежь с патриотической миссией. Также поездами для воинов АТО перевозили медицинское оборудование и инвентарь.

Напомним, Фонд «Стрічка надії» выступил организатором поездки школьников возрастом от 12 лет из «серой зоны» Донецкой и Луганской областей в Киев и города Западной Украины. Данная акция «Поезд дружбы» реализуется в рамках проекта «Восток – Запад вместе». Волонтеры этого фонда собирали средства для рождественской поездки 580 детей.

Фото: Facebook ПАТ «Укрзалізниця»

Читайте также:

Комментарии