На Луганщие за 2016 год выявили 112 коррупционных преступлений. Главная

В Луганской области в течение 2016 правоохранительными органами было выявлено более 100 коррупционных нарушений, по которым закончено досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В суд за минувший год прокурорами направлены были обвинительные акты по 110 лицам, которые совершили 112 коррупционных преступлений. В 2015 году для сравнения было направлено по 32 лицам.

В течение 2016 года выявлялись и расследовались факты получения должностными лицами неправомерной выгоды (взяток), которые составляют почти треть от правонарушений, по которым обвинительные акты направлены в суд. Активно выявлялись факты присвоения, растраты и завладения имуществом, а также злоупотребления властью или служебным положением, ответственность за которые предусмотрена статьями 191 и 364 Уголовного кодекса Украины. В суд направлены обвинительные акты по 40 правонарушениями этой категории, почти половина из которых совершены в бюджетной сфере.

Проведена работа по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями этой категории.

Так, в суд был направлен обвинительный акт в отношении председателя окружной избирательной комиссии, который, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму 217 тыс грн. В следствие принятых мер, нанесенные бюджету убытки в полном объеме были возмещены путем внесения наличных на бюджетные счета.

За коррупционные правонарушения к уголовной ответственности привлекаются должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов. Из 110 лиц, в отношении которых направлены в суд обвинительные акты:

13 – должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 2 городские головы;

13 – государственных служащих;

11 – работников органов полиции;

3 – сотрудников государственной налоговой службы;

1 – должностное лицо органов таможенной службы;

14 – должностных лиц других органов государственной власти.

По результатам судебного рассмотрения коррупционных правонарушений принято 38 обвинительных приговоров, 36 из которых уже вступили в законную силу.