Переселенцы и участники АТО теперь могут получать бесплатную правовую помощь. Главная

С 5 января расширился перечень лиц, имеющих право на бесплатную правовую помощь. Теперь субъектами безоплатной юридической помощи становятся также внутренне перемещенные лица и участники АТО.

Соответствующие изменения были внесены в прошлом году соответствующими поправками к законодательству. Об этом рассказал директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский.

По словам Вишневского, закон о бесплатной правовой помощи, принятый в 2011 году, не учитывал всех изменений, которые произошли в жизни государства. В законе не указывались как отдельные категории, имеющие право на бесплатную правовую помощь, внутренне перемещенные лица и участники боевых действий, а также те, кто претендует на этот статус. Кроме того, критерии малообеспеченности тоже были далеки от реальной ситуации.

«Ранее правом на бесплатную правовую помощь могли воспользоваться люди, чей совокупный семейный месячный доход меньше прожиточного минимума. Таких людей не существует. К тому же, правовая помощь предоставляется лицу индивидуально, а не всей семье», – сказал он.

5 января вступили в силу изменения в законодательство, и все эти проблемы, как надеются юристы, удалось решить.

Теперь право на бесплатную правовую помощь имеют:

вынужденные переселенцы;

люди, которые обратились за получением статуса переселенца;

люди которые имеют статус участника боевых действий или обратились за получением такого статуса;

люди, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

люди, которые получают пенсию или социальную помощь в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

«До того, как эта несправедливость была устранена по законодательству, за бесплатной правовой помощью обратились только 3% участников АТО. Среди переселенцев эта цифра в 30 раз меньше – это лишь 0,1%, так как они могли получить правовую помощь, только если подпадали под действие закона по другим пунктам. Теперь, мы надеемся, проблема решена», – отметил директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Финансовое состояние переселенцев и участников боевых действий юристы не проверяют.

Инициировали изменения сами юристы, которых поддержало правительство. Как рассказал Вишневский, система юридической помощи готова к увеличению обращений отдельных категорий людей, и это не потребует увеличения количества денежного обеспечения.

«В частности из-за того, что Минюст сэкономил средства, ликвидировав более 600 своих территориальных отделений. А мы смогли запустить более 400 бюро правовой помощи. Количество людей, которые к нам после этого обратились, выросло в 4 раза» – сообщил он.

Кроме того, создание бюро позволило усилить ресурс за счет штатных юристов. Каждое бюро имеет двух штатных юристов, которые пришли на свои должности через открытый конкурс. На сегодняшний день около трети гражданских дел перекрываются их силами. В следующем году запланирован рост бюджетного финансирования на 25%. Что касается влияния на юридический рынок, то Вишневский не считает, что центры бесплатной правовой помощи существенно на него влияют.

«Люди обращаются по вопросам, связанным с социальной защитой, по вопросам начисления пенсий, перерасчета пенсий, по вопросам субсидий. На рынке нет компетентных в этих темах адвокатов, потому что нет платежеспособных клиентов, которым это нужно. Что касается оплаты труда адвоката, мы не можем сказать, что государство сейчас достаточно тем, кто задействованы в предоставлении бесплатной правовой помощи. Но в конце прошлого года правительство поддержало нашу инициативу повысить в два раза уровень оплаты этих услуг с 2018 года. В то же время, в течение 2017 мы планируем попрощаться с теми адвокатами, по качеству услуг которых мы не можем нести ответственность», – заключил он.

По материалам: Громадське радіо

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