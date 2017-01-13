Депутаты Лисичанского горсовета нашли применение неосвоенным в 2016 году миллионам. Главная

В Лисичанске (Луганская обл.) за 2016 год не были освоены 11,53 млн грн средств городского бюджета, их перенесли на 2017 год. Такое решение по перераспределению бюджетных средств было принято в ходе внеочередной сессии Лисичанского городского совета.

Оставшиеся с 2016 года 11,53 млн грн депутаты перенаправили на приобретение медицинской техники для Центральной городской больницы, обеспечение автотранспортом центров первичной медицинской помощи, обустройство спортплощадок и приобретение учебников для общеобразовательных школ.

Вопрос об изменении бюджета 2017 года был единственным на повестке дня сессии. «Это нулевые передвижки. Те передвижки, которые были подняты на спецсчета. Сейчас их надо разложить по своим полочкам. И одним свои голосованием депутаты дали возможность завершить те планы, которые мы не успели реализовать в прошлом году», – объяснил ситуацию начальник Лисичанского финансового управления Николай Солодовник.

По материалам ТРК «Акцент»

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