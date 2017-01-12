Сотрудников госпредприятия на Донетчине уличили в нанесении ущерба государству. Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры выявили многомиллионный ущерб, нанесенный государству должностными лицами одного из государственных угольных предприятий Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Во время проверки оперативники Службы безопасности Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы обнаружили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия. Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля. Чиновники также закупили бывшее в употреблении горношахтное оборудование под видом нового», – отмечается в сообщении.

По предварительным оценкам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 22 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.