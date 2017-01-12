На отремонтированных в прошлом году участках дорог Мариуполя снег сошел... вместе с асфальтом (Фото). Новости

После таяния снега на дорогах Мариуполя (Донецкая обл.) появились новые «ловушки» для автомобилистов. Журналисты провели мониторинг сопротивляемости разрушению дорожного покрытия в Мариуполе после проведенных в прошлом году ремонтов.

Отметим, что испытание стихией выдержал отремонтированный отрезок проспекта Мира в районе Административной площади. При этом рядом – на пересечении проспектов Мира и Металлургов – со сходом снега выявились глубокие выбоины, на которых проводился ямочный ремонт с применением спецсмеси. В таких местах щебневую крошку вымыло и рассеяло по дороге.

Согласно результатам опроса мариупольцев, наиболее негативная ситуация с разрушением асфальтового покрытия сложилась на Никопольском проспекте. Автомобилисты также крайне недовольны ситуацией, сложившейся с дорожным покрытием на участке дороги в Кальмиусском районе. Мариупольцы отметили появление ям и выбоин на бульваре Шевченко. Среди худших дорожных участков жители города также отметили поворот с улицы Тополиной на Донецкую трассу, район перекрестка проспекта Строителей с улицей Митрополитской. Еще одним проблемным участком жители назвали кольцо вокруг Театрального сквера.

Водители подчеркивают, что особую опасность представляют собой новые выбоины, скрытые, как сегодня, под лужами.

«Те, кто хорошо знаком с «особенностями» маршрута, могут объехать те ямы и выбоины, которые появились на дороге ранее, но никто не застрахован от попадания в «ловушку», которая появилась как сюрприз с очередным сходом снега», – отмечают опрошенные.

Источник: MRPL.CITY

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