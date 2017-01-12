В Доброполье собираются стерилизовать бездомных животных. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) стартует пилотный этап программы ОСВ (отлов-стерилизация-выпуск) для бездомных животных. Инициаторами проекта выступило Общество защиты животных «Верность». Городские власти хотят посмотреть, насколько эффективно будет внедряться проект ОСВ. Для этого была приглашена мобильная стерилизационная бригада, городской совет обеспечивает их проезд и проживание. Но есть нюанс – животными и, главное, финансами бригаду должно обеспечить ОЗЖ «Верность». От этого зависит, примут ли потом программу на уровне города.

На протяжении последнего десятилетия в Украине активно популяризуется концепция регулирования численности бездомных животных, в том числе собак, предусматривающая в качестве основного метода отлов таких животных, хирургическую кастрацию (в обиходе называемую стерилизацией), в некоторых случаях – вакцинацию от бешенства, и возвращение животного на место отлова (ОСВ).

Для приезда стерилизационной бригады необходимо 30 собак, стерилизация одного животного стоит 400 грн. Общая сумма, требуемая для запуска программы ОСВ – 12 тыс. грн. Представители «Верности» собирают с помощью неравнодушных жителей города.

Источник: Сайт города Доброполья

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