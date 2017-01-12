На КПВВ «Гнутово» живет киевлянин, которого ограбили в Мариуполе (Фото). Новости

Почти две недели коренной киевлянин живет на живет на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Гнутово» (район Мариуполя, Донецкая обл.) вместе с пограничниками.

У Руслана Яковлева нет ни паспорта, ни денег, ни прописки. Спит он в палатке для обогрева, которую установили сотрудники ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с началом холодов, передает «УНН».

«С 28 декабря я здесь. У меня на автовокзале Мариуполя украли документы и деньги. Для того, чтобы восстановить паспорт – нужно поехать в Киев, где я прописан. Но у меня нет денег, чтобы добраться до столицы и оформить документы! А чтобы устроиться на работу – сейчас везде нужен паспорт с пропиской. Но и прописки у меня нет. Мою квартиру путем мошенничества отобрали в Киеве. Сейчас я сужусь, чтобы вернуть ее. Но для того, чтобы хотя бы попасть на суд — мне тоже нужен паспорт», – рассказал мужчина.

Приехал в Мариуполь Руслан для того, чтобы помочь своей беременной жене перенести тяжелые сумки на КПВВ «Гнутово». А после, остался здесь. По словам мужчины, палатка обогрева – это лучшее место за последние несколько месяцев его жизни. Здесь он помогает сотрудникам ГСЧС – убирает в палатке, колет дрова, растапливает печь.

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