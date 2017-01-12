Новые правила вступительной кампании 2017. К чему готовиться абитуриентам Донбасса. Главная

В январе вступили в силу изменения в системе высшего образования Украины. «Вести» рассмотрели главные из них, и отметили плюсы и минусы, которые принесут студентам и абитуриентам эти нововведения.

Зачем (рассказывает Олег Шаров, директор Департамента высшего образования МОН)

Что это дает (комментирует Егор Стадный, исполнительный директор аналитического центра CEDOS)

Приоритет на бюджет – готовым работать в селе

Приоритет при зачислении на бюджетные места в медицинские и педагогические вузы будет отдаваться абитуриентам, которые подпишут с вузом договор о согласии на работу (после окончания учебы) в сельской местности не менее трех лет. Распределять будут в ту деревню или пгт, где районо сможет обеспечить молодых специалистов бесплатным жильем с подключением к электросети и отоплением – этот пункт также прописывается в договоре.

Зачем Эти условия поступления отменяют обязательное распределение молодых специалистов – абитуриенты будут добровольно давать согласие на отработку в селах взамен на получение права на бесплатное образование. Привлекая таким образом будущих врачей, власть планирует обеспечить деревенские больницы свежими кадрами и молодыми специалистами, которые в курсе новых технологий и современных методик лечения.

Что это дает Не известно, будет ли это печное или газовое отопление, отдельная квартира или старенькая комната – таких нюансов в договоре нет. Но нововведение может быть выгодно абитуриентам из сел (им не привыкать к сельской жизни), и они пойдут на заключение такого договора, в отличие от горожан, а значит у них будет больше шансов занять бюджетное место.

Поступление: 9 заявлений и 4 специальности

Теперь при поступлении можно подавать 9 заявлений на 4 специальности (все заявления можно использовать как на попытки в одном вузе, так и в разных – девяти). Будет всего одна волна зачисления, а не три, как было раньше.

Зачем Уменьшение заявлений и специальностей вынудит абитуриентов точнее определяться с будущей профессией, не распыляясь на «авось пройду хоть куда-нибудь». Такое сокращение оправдано еще и потому, что проходной балл во все престижные вузы Украины на идентичные специальности приблизительно одинаковый. Поэтому нет необходимости в таком количестве вузов для попыток, главное – более осознанно подойти к выбору вуза. А значит, должна уйти проблема, когда абитуриент шел, пусть и по контракту, в другое место и не приходил подавать документы в вуз, куда прошел на бюджет, но ни вуз, ни специальность ему не нравились априори.

Что это дает Теряется шанс поступить на освободившееся место во время второй или третьей волны зачисления, поэтому абитуриент, который таки хочет учиться на бюджете, должен будет ждать еще год, чтобы «попытать счастье» снова. В то же время зачисление в одну волну, если абитуриент не прошел, дает возможность не теряя времени начинать работать.

Стипендия – за активное участие в жизни вуза

Стипендию в размере 1000-2000 грн будут платить студентам-льготникам (инвалиды I–III групп, чернобыльцы, студенты с детьми, из малообеспеченных семей (при доходе ниже 3200 грн на человека). Также право на стипендию (1100–2036 грн, в зависимости от специальности) будут иметь те хорошисты и отличники, которые зарекомендовали себя и как активные участники жизни вуза. На решение о назначении стипендии на 90% будет влиять успеваемость студента, 10% – участие.

Зачем Нововведение будет стимулировать студентов не только учиться лучше, но и проявлять себя как социально активную и разносторонне развитую личность. Какие достижения (активная общественная позиция, участие в КВНах, победа в интеллектуальных и спортивных олимпиадах и т. п.) будут учтены, решит ученый совет каждого вуза (представители студентов и преподаватели).

Что это дает Так как количество стипендий на вуз будет лимитировано (и определено ориентировочно в январе 2017 года), есть риск, что ученому совету придется устанавливать слишком жесткие требования по графе «участие», а студентам – наперегонки выполнять роль массовика-затейника. Потому сейчас на сайте Кабмина зарегистрирована петиция с требованиями пересмотреть отмену стипендий.

В магистратуру на юрфак – после ВНО

В магистратуру по специальности «Право» во всех юридических вузах можно будет поступить, только успешно пройдя внешнее независимое оценивание (ВНО) по правоведению, украинскому и английскому языкам, – подобие школьного ВНО, только другой уровень заданий.

Зачем Юриспруденция – наиболее значимая социальная отрасль, в которой должны работать профессионалы: грамотные юристы и правозащитники, могущие отстаивать интересы государства и клиентов на европейском рынке.

Что это дает В то же время из-за нововведения в магистратуру могут не попасть студенты, имеющие блестящие юридические знания, но которым не хватило баллов, например, по украинскому языку.

Можно поступать, используя сертификат ВНО-2016

Сертификаты ВНО 2016 года можно будет использовать при поступлении в 2017 году – как тем, кто в прошлом году не поступал, так и тем, кто хочет перепоступить на другую специальность.

Зачем Таким образом Министерство образования сэкономит время абитуриентов на подготовку и сдачу тестирования.

Что это дает Так как абитуриенту-2017 не запрещено пройти ВНО заново, то он может вместе с выпускниками школ-2017 сдать тесты заново – если уверен, что сдаст их теперь лучше, или хочет поступить на другую специальность, где требуются сертификаты ВНО по другим предметам (не тем, которые он сдавал в прошлом году).

Квоты для сирот и допбаллы селянам

Введут квоты:

для участников АТО, демобилизовавшихся после окончания регистрации на ВНО (т.е. после 17 марта 2017 года);

для тех, кто не может сдавать ВНО по состоянию здоровья;

для инвалидов I–III групп;

для сирот;

для тех, кто покинет Крым после 1 января 2017 года

(чернобыльцев среди льготников нет).

Для первых четырех категорий в каждом вузе выделят 10% бюджетных мест, пятой – 20% от госзаказа в 12 украинских вузах с центрами «Крым – Украина» (поступать они будут по результатам экзаменов или собеседования).

Бонус получат жители Донецкой, Луганской областей и селяне (нужна справка из школы об учебе в селе или пгт): первым к рейтинговому баллу сертификата ВНО добавят 4 допбалла к каждому предмету, вторым – 3.

Зачем Чтобы предоставить соцпомощь тем абитуриентам, которые в ней нуждаются, и привести условия поступления к законодательным – право на бесплатное в/о можно получать только на конкурсной основе. Бонусы для жителей сельской местности помогут уравнять шансы поступающих, ведь уровень образования в селах ниже.

Что это дает Нет утвержденного законодательно списка заболеваний, несовместимых со сдачей ВНО, т.е. получить справку теоретически можно, «договорившись» с врачом.

Специалистов не будет

Ученую степень специалиста упразднят, а степень бакалавра станет высшим образованием – понятия «неполное» и «полное высшее образование» исчезнут (и для тех, кто только станет студентом в 2017-м, и для тех, кто окончит вуз).

Зачем Это необходимо, чтобы уравнять ученую степень «бакалавр» с европейской. Теперь студент с квалификацией «бакалавр» сможет поработать по профессии и понять, нужна ли она ему, и если так, то продолжить учебу в магистратуре (без степени магистра невозможна карьера у медиков, фармацевтов, ветеринаров, научных деятелей, преподавателей и людей, занимающихся инновационной деятельностью).

Что это дает Также это уберет путаницу при трудоустройстве за границей, где в том числе не потребуется сдавать экзамены, доказывая достаточный уровень диплома «специалиста», которого за границей нет.

Те, кто претендует на позиции, где требуются профи с высшим образованием, могут учиться на один год меньше (что финансово выгодно при учебе по контракту: 4 года вместо 5 лет, как надо было учиться на специалиста). В то же время новинка не выгодна, если работодателю принципиальна степень выше бакалавра: придется доучиваться на магистра. А это в сравнении с учебой на специалиста стоит на 15–20% дороже, а учеба длится на 0,5–1 год дольше.

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