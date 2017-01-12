Отопление из-за морозов подорожает больше всего в тех городах, где мало счетчиков тепла. Новости

Январские морозы заметно подкорректируют январские счета за отопление, которые украинцы получат уже в феврале. Все будет зависеть от методики расчета платы за тепло – по счетчику или без него, передает UBR.ua.

«Точно сказать, как увеличатся январские платежки сложно. Слишком много факторов в каждом конкретном случае влияет на размер суммы. Но понятно, что из-за морозов тепла потребляется больше. Поэтому, думаю, что счета вырастут, минимум, на 20-30%, по сравнению с цифрами в осенних платежках», – считает аналитик ОО «Публичный аудит» Тарас Галайда.

Размер надбавки будет зависеть не только от показаний счетчиков. В домах без приборов учета все решит способ расчета начислений. В городах, где счетчиками тепла оснащено менее 50% жилого фонда, суммы в платежках могут отличаться в разы, так как для них сохраняется прежняя методика расчета платы за тепло без счетчика – в зависимости от температуры окружающей среды.

Для более прогрессивных городов (где счетчиками тепла оснащено более 50% жилого фонда) будет применяться средний показатель расхода тепла на квадратный метр площади, исходя из показаний счетчиков в данном населенном пункте.

В Киеве, как сообщили в «Киевэнерго», почти 90% домов имеют приборы учета тепла, а потому в столице все будет зависеть от того, насколько утеплена конкретная многоэтажка и есть ли в ней система регуляции подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Поэтому рождественские морозы повлияют на счета киевлян за отопление несущественно. «Сам тариф не изменится, поскольку начисления происходят по показаниям счетчика. В домах без счетчиков они приравнены к средним показателям домов со счетчиками. Дом потребляет большее количество тепла в дни похолодания, но меньше — в более теплые дни. Платежка будет сбалансирована», – заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По словам замглавы КГГА, киевляне могут почувствовать повышение платы за тепло, только если вторая половина января также будет холоднее обычного.

Понижение температуры внешней среды на один градус ведет к увеличению расхода и соответственно стоимости тепла на 5-6%. «Очевидно, что вопросы у граждан все равно будут, так как счета за отопление высоки, поэтому прибавка к такому счету даже 5% может оказаться весьма ощутимой для кошелька», – отметил эксперт в области энергетики Герус.

В «Киевэнерго» сообщили, что в связи с резким похолоданием в январе, сумма к оплате за этот месяц за отопление будет выше, чем в обычный месяц. «Каждый месяц объемы потребленного тепла разные. Чем ниже температура атмосферного воздуха, тем больше нужно тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру в квартирах. Зачастую январь холоднее декабря, что влечет за собой увеличение количества поставленного тепла», – рассказали в компании.

В наиболее невыгодном положении оказались жители городов, где счетчиков тепла установлено слишком мало, чтобы их показания можно было использовать с приемлемой точностью для остальных домов.

Галайда отметил, что постановление КМУ №865 от 30 ноября 2016 года сохранило сложный метод расчета платы за отопление в зависимости от температуры внешней среды для домов, не оборудованных счетчиками тепла, только в тех населенных пунктах, где нет достаточного количества приборов учета.

При понижении температуры ниже нормативной (для каждого месяца отопительного периода она своя) счета резко увеличиваются.

«В городах без счетчиков платежки могут отличаться в разы. Даже в нашем многоквартирном новом утепленном доме, где есть счетчик и терморегуляция, осенью платежки были по 250-300 грн, а зимой выросли до 400 грн», — рассказал Галайда.

По некоторым предварительным расчетам, тарифы по счетчикам и тарифы по нормативам отличаются в 2,5-3 раза.

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