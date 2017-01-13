2017 год стал Годом Японии в Украине. Новости

Глава государства Петр Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко во время встречи с послом Японии в Украине Сигеки Сумме выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.

Президент также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении решительных структурных реформ и напомнил о выделении 1,8 млрд долларов США в течение 2014-2016 годов для поддержки государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности, в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектах.

Глава государства также подчеркнул, что Декларация саммита «Большой семерки» в г. Исэ-Сима (Япония) в мае 2016 года подтвердила безусловную поддержку лидерами ведущих стран мира суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей», – сказал Порошенко.

В свою очередь, посол Японии в Украине Сигеки Сумме отметил, что «празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран». Посол также отметил знаковость того факта, что «после Евромайдана значительное количество крупных японских компаний начало свою активную экономическую деятельность в Украине». «Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это значит, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну», – сказал Сигеки Сумме.