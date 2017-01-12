Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обязал провайдеров в течение месяца заменить канал «Дождь» на другой . Главная

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. У провайдеров есть месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой. Об этом сообщает «Телекритика».

Нацсоветом было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона «О рекламе». К тому же, по словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, были зафиксированы нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

«В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины», - сказал Артеменко.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло.

«Речь в том, что на протяжении всего 2016 года мы неоднократно фиксировали нарушения государственного законодательства Украины со стороны «Дождя». Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия «Дождя» без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет», – сказал он.

Также Костинский добавил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.

«Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, – это вопрос Крыма. Журналисты «Дождя» ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан, как территория России. Это регулярные случаи», – заявил он.



Также Нацсовет на три месяца запретил трансляцию канала «Телеклуб» за трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства. За это время Нацсовет должен обратиться к лицензиату (в Германию) и сообщить о своем решении.

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