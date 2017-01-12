В результате ночного обстрела прифронтовой Авдеевки разрушен дом (Фото). Главная

Жилые кварталы прифронтовой Авдеевки продолжают страдать от обстрелов. В результате прямого попадания снаряда со стороны неподконтрольной украинским властям территории разрушен дом, расположенный в дачном кооперативе «Лесная сказка». На месте работает полиция. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«В Авдеевский отделение полиции обратился 61-летний местный житель, который сообщил, что во время обстрела, который начался вчера около 20 часов, разрушен его дачный дом по ул. Центральное отделение в кооперативе «Лесная сказка»», – сказано в сообщении.

Правоохранители работают в пострадавшем районе, документируют последствия обстрела. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области

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