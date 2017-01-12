В СММ ОБСЕ констатировали постоянное нарушение режима прекращения огня на Донбассе в праздники. Новости

На новогодние и рождественские праздники боевые действия в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе не прекращались. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил на брифинге в Киеве первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

«Факты нарушения режима прекращения огня 7 января наши наблюдатели фиксировали на всех "горячих точках". В частности, в районе н.п. Гнутово и Пищевик зафиксировано 40 разрывов снарядов, выпущенных из гранатометов, 2 взрыва в воздухе, 56 взрывов неопределенного происхождения», – сказал Хуг.

В целом, проинформировал Хуг, со 2 по 8 января 2017 года наблюдатели Миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня.

«Половина из них – в районе Светлодарска. Кроме того, такие случаи были в районе Мариуполя, Горловки, на участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт», – рассказал первый замглавы СММ ОБСЕ.

Фото: rbc.ua