Олланд сделал заявление по Крыму и санкциям против РФ . Главная

Франция не признает аннексию Крыма, а отмена санкций против России возможна только при условии четкого выполнения Минских соглашений. Об этом, как пишет «Сегодня.ua» со ссылкой на Twitter посла Украины во Франции Олега Шамшура, заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления перед дипломатическим корпусом.

«Только что Олланд завершил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыма, санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска», – написал дипломат.

Фото: AFP