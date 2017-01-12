Сервис 2ГИС открестился от «ДНР» и внес изменения на карты неподконтрольной Донетчины (Фото). Главная

Появление на картах 2ГИС не утвержденных официальными властями названий объектов – это ошибка специалистов местного офиса. Так сегодня, 12 января, директор департамента франчайзинга 2ГИС Сергей Вурим прокомментировал отображение на картах городов неподконтрольной части Донецкой области наименований учреждений, организаций, предприятий «ДНР».

«Появление на карте не утвержденных официальными властями названий объектов – это ошибка специалистов местного офиса, нашего франчайзи-партнера. Приносим извинения. Мы проверяем данные и уже удалили некорректные названия из онлайн-версии сервиса 2gis.ua/donetsk, в мобильных приложениях они исчезнут после обновления – для этого пользователям нужно открыть список городов и обновить Донецк. Спасибо пользователям за то, что рассказали об ошибках. Это можно сделать с помощью функции "Сообщить об ошибке" прямо в сервисе», – указал в распространенном комментарии Вурим.

Он подчеркнул, что городской информационный сервис 2ГИС вне политики. «Мы относимся с уважением к каждому государству, в котором работает наш сервис, и поэтому используем те названия объектов, которые официально утверждены в странах-субъектах международного права. Это важно, в том числе, для удобства ориентирования на местности – общепризнанные названия, как правило, самые известные», – резюмировал директор департамента франчайзинга.

Как ранее сообщали «Донецкие новости», картографический сервис 2ГИС (работающий в Украине и на украинском домене *.ua) фактически признал «ДНР». Так, все административные здания, в которых располагаются ведомства, учреждения, организации, предприятия «ДНР», были отмечены согласно их наименованиям в «республике». Сохранялась и орфография написания – без кавычек, заглавными буквами.

По состоянию на 12 января действительно с карт городов неподконтрольной части Донецкой области 2ГИС убрала обозначения, связанные с «ДНР».

Теперь бывшее здание Донецкой областной государственной администрации, расположенное по б. Пушкина, 34 (которое было обозначено как – Дом Правительства Донецкой Народной Республики) именуется «Административное здание, 11 этажей».

Здание Донецкого городского совета было обозначено как Администрация г. Донецка. Теперь это просто административное здание в 4 этажа.

Исчезло упоминание и «Министерства государственной безопасности ДНР»:

В здании по адресу г. Донецк, Артема, 97 ранее было указано о расположении следующих учреждений «ДНР»:

Фонд Государственного имущества ДНР;

Народный контроль (организация «ДНР» по контролю цен и качества товаров в торговых сетях);

Первое Республиканское кадровое агентство.

Сейчас нет ни одного упоминания, что находится в этом «административном здании, 7 этажей»

По другим городам также внесены изменения. Так, если раньше по адресу г. Макеевка, микрорайон Зеленый, 33а было указано о расположении «Первого республиканского супермаркета», то сейчас – просто супермаркет.

Также внесены изменения по Харцызску, Иловайску и другим городам неподконтрольной территории Донетчины.

Поисковая система в 2ГИС также была «заточена» под «республику». Например, можно было отобрать все учреждения, связанные с «ДНР», все «министерства» и иные ведомства. Сейчас при поисковом запросе «министерство днр» получаем следующий результат:

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