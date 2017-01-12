Медики из Днепра поедут на Донбасс. Новости

В пилотном проекте «Помощь идет» согласилась принять участие пока лишь одна больница из Днепра. Нардеп Татьяна Рычкова, презентовавшая сегодня в Краматорске (Донецкая обл.) этот проект, призвала больницы крупных городов подключиться к оказанию медицинской помощи и приехать в Донецкую и Луганскую области для консультаций.

«Обеспеченность кадрами в Марьинской районной больнице составляет всего 61%, нет детского и взрослого эндокринолога, аллерголога, гастроэнтеролога, не хватает травматологов. Врачи из Днепра готовы провести первичное медобследование 200 взрослых и 150 детей. В том случае, если кому-то понадобится операция или лечение в условиях стационара, таких больных заберут в Днепр», – рассказала Рычкова.

Главврач городской клинической больницы №6 Днепра Александр Серый добавил, что с момента начала проведения АТО их лечебное учреждение оказало помощь 2 тыс. раненым и больным военнослужащим.

Серьезную помощь медикаментами, питанием оказывали волонтеры и спонсоры, справляться получалось только благодаря привлеченным средствам. Теперь 6-я больница готова подключиться к проекту «Помощь идет» и отправить на выездной прием тех врачей, в консультациях которых нуждается местное население. Врачи приедут в Марьинку, Красногоровку, Курахово и Светлодарск.

Марьинская районная больница из-за проведения АТО была вынуждена сократить количество коек, оставив в Красногоровке лишь два отделения. Еще часть отделений были перенесены в Курахово. В Красногоровке больница находится на передовой и часто попадает под обстрелы.

Организаторы проекта надеются, что к нему подключатся и другие крупные лечебные учреждения из соседних областей, а городские власти Днепра, Харькова окажут всяческое содействие своим больницам, откликнувшимся на участие в проекте «Помощь идет».

Источник: Вчасно

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