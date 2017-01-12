Украине стоит ожидать нового этапа вооруженного конфликта, – Айвазовская. Главная

В Украине рано или поздно возникнет новый этап вооруженного конфликта. Об этом, как пишет «УНН», во время брифинга сообщила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

«То, что происходит в медийном пространстве относительно дискурса о том, что Украина должна смириться с потерей Крыма и пойти на реализацию сценария, который более правдоподобно выглядит в системе координат российских интересов, не является путем достижения мира. Это может быть только путем отсрочки того кризиса или нового этапа вооруженного конфликта, который рано или поздно возникнет. Украинское общество не может воспринимать компромисс со сдачей интересов Украины спокойно», – отметила она.

Фото: telegraf.com.ua