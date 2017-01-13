«Укрпочта» планирует увеличить комиссию за прием платежей в три раза. Новости

11 января предприятие почтовой связи временно прекратило принимать коммунальные платежи в связи с нерентабельностью услуг, сообщает «УНИАН».

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» собирается с 1 января 2017 года увеличить комиссию за прием коммунальных платежей в три раза – до 1,5%. Такой шаг почтовиков не выгоден киевскому коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), формирующему сообщения об оплате услуг. Об этом сообщил директор ГИВЦ Виталий Козубский.

«У нас до конца 2016 года был действителен договор, которым предусмотрено финансовое вознаграждение "Укрпочте" за прием платежей. В проекте договора, который был предложен "Укрпочтой" с 1 января 2017 года, после того как по их инициативе был прекращен действующий договор, плата за прием коммунальных платежей повышена в три раза – до 1,5%», – отметил Козубский.

По словам директора ГИВЦ, данное увеличение комиссии выходит за рамки тех возможностей, которые ГИВЦ может оплачивать финансовым учреждениям за предоставление таких услуг. К примеру, для коммерческих учреждений новая комиссия составляет от 0,5% до 0,7%.

Со своей стороны «Укрпочта» объясняет свое намерение нерентабельностью своего сотрудничества с ГИВЦ, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с ГИВЦ, проведенный «Укрпочтой» во второй половине 2016 года. Предприятие почтовой связи в третьем квартале 2016 года получило 11,8 млн грн чистого убытка против 14 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.

Читайте также: