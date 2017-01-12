Аналитики прогнозируют обвал цен на рынке недвижимости. Новости

В 2017 году в Киеве могут появиться квартиры по 15 тыс. долларов. Эксперты по недвижимости прогнозируют обвал цен на жилье — как на вторичном рынке, так и в новостроях — еще на 10%. В этом году стоимость квартир может достигнуть уровня 90-х, когда хорошую квартиру можно было купить за несколько десятков тысяч долларов, передают «Вести».

«В стране нестабильная экономическая ситуация. Людям неинтересны инвестиции в недвижимость, многие предпочитают покупать доллары в ожидании очередного роста курса валют», — сообщил аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

По его словам, сложная ситуация с рынком недвижимости наблюдается как на вторичном, так и на первичном рынках, поэтому вполне вероятно, что к концу года в столице можно будет приобрести неплохую однокомнатную квартиру за 15 тыс. долларов.

Как отметил эксперт Николай Спиридонов, на стоимость недвижимости будет влиять и политическая ситуация в стране. «Во время нестабильной политической ситуации многие люди с деньгами выезжают на постоянное место жительство из страны, стараясь быстро продать квартиры по цене в полтора-два раза ниже рыночной, что оказывает сильное влияние на конъюнктуру рынка», — заявил Спиридонов.

Также на рынок недвижимости могут повлиять политические катаклизмы. «Во время политических неурядиц падает спрос и цены моментально проседают. Поэтому в случае возникновения «третьего Майдана» или проведения досрочных выборов рынок недвижимости отправится во времена 90-х, когда трехкомнатную квартиру в Киеве на вторичке можно было приобрести за 10 тыс. долларов», — рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперты предполагают, что до конца года долларовые цены на недвижимость могут снизиться до 10%, но в гривне цены будут расти. «По сравнению с 2014–2015 годами, в 2016-м темпы падения стоимости недвижимости в долларах снизились с 25% до 11% в год. Думаю, что тенденция сохранится и в этом году – цены упадут еще на 10%. Гривневый рост цен будет зависеть от курса доллара, но не менее, чем на 5%», — считает аналитик Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас.

Как рассказал гендиректор девелоперской компании New City Developers Денис Седаков, самые дешевые квартиры в новостройках сейчас стартуют от 400 тыс. грн. «Это в основном однокомнатные квартиры-гостинки площадью до 30 кв. м в отдаленных районах столицы. При этом сами дома еще не построены, а сдать их планируют к концу 2018 года и позже. Чем ближе к вводу в эксплуатацию, тем больше они будут дорожать», — отметил Седаков.

Самая дешевая на сегодняшний день квартира в новостройке, при том, что дом уже сдан в эксплуатацию – это жилье площадью 25 квадратных метров возле парка «Феофания» на улице Метрологической в Голосеевском районе. Ее стоимость — 450 тыс. грн.

Из самых дорогих квартир первички — пятиуровневый пентхауз на бульваре Леси Украинки общей площадью 1075 кв. м. За него хотят 2,8 млн долларов. Но там совсем нет ремонта, а обойдется он «в копеечку». Также продается квартира в 417 кв. м. на Грушевского за 5 млн долларов. Но, по словам риелторов, продавцы элитной недвижимости охотно идут на торг и зачастую удается сбросить 20% от начальной стоимости.

Однако, несмотря ни на что, строители будут продолжать возводить новые объекты. По данным АСНУ, в 2017 году на рынке Киева должно появиться 1 млн новых квадратных метров жилья. По словам Сергея Костецкого, у девелоперов просто нет другого выбора как начинать новое строительство — за счет новых инвесторов они смогут достраивать начатые объекты.

«Застройщики часто переносят сроки ввода домов в эксплуатацию, а количество проданных квартир в них составляет не более 50%. Поэтому они вынуждены начинать новые стройки для привлечения средств. В противном случае этот строительный пузырь лопнет», — считает Костецкий.

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