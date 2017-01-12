В «ЛНР» пояснили, когда разрешат ввозить товары из Украины. Главная

Предприниматели смогут ввозить в «ЛНР» товары с территории Украины на общих основаниях, однако для этого необходимо открыть хотя бы один автомобильный пункт пропуска через линию соприкосновения. Об этом сегодня, 12 января, сообщил «председатель таможенного комитета ЛНР» Андрей Карпак, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«На общих основаниях, при условии оплаты налогов, это, в принципе, и сейчас возможно, и никто этого не запрещает», – пояснил он.

В то же время Карпак подчеркнул, что полноценно контролировать ввозимые с территории Украины товары возможно только при наличии автомобильных пунктов пропуска на линии соприкосновения, которых на данный момент нет.

«Если это будет открытый пункт пропуска автомобильного значения и будет возможность перемещения грузового автотранспорта, то мы будем контролировать перемещение грузов, как это в настоящее время происходит на территории ДНР по линии соприкосновения с Украиной», – уточнил он.

При этом представитель «ЛНР» отметил, что на сегодняшний день есть определенные ограничения по ввозу товаров с территории Украины, которые касаются продуктов питания. Он объяснил это тем, что «очень высокий риск ввоза некачественной продукции, в большей степени, возможно, зараженной какими-то болезнями». «Была выявлена кишечная палочка и это действительно факт – это был харьковский сыр производства Украины. Крайне были удивлены сотрудники санэпидстанции, а мы еще больше», – сказал Карпак.

Напомним, контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» является единственным пунктом пропуска между «ЛНР» и подконтрольной украинской власти частью Луганской области. В связи с взорванным автомобильным мостом здесь был установлен временный мост для пешего перехода. В этой связи автомобильное сообщение в этом районе осуществить невозможно. Подходящий для перемещения автомобилей пункт пропуска находится в городе Золотое, но он не работает больше года. Для автомобильного передвижения жители «ЛНР» вынуждены пользоваться КПВВ, находящимися на линии разграничения в Донецкой области.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

итайте также: