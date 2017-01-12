Как распознать фейк в СМИ. Главная

Фейки и пропаганда, а зачастую и откровенная ложь. Все это постоянно встречается в информационном потоке и потребляется ничего не подозревающими людьми. Особенно там, где доступ к вызывающим доверие средствам массовой информации (СМИ) ограничен. Способы манипуляции информацией изменяются и эволюционируют, но есть несколько критериев, по которым можно отличить правдивую и сбалансированную информацию от манипулятивной. Радио «Донбасс.Реалии» на основе рекомендаций экспертов по информации собрало критерии, по которым можно отличий дезинформацию.

Шокирующая информация. Людям с недостаточным уровнем медиаграмотности нужно обращать внимание на информацию, которая носит шокирующий, скандальный, пугающий характер. Такую, которая играет на основных эмоциях человека. Скорее всего, вы имеете дело с дезинформацией, когда имеет место излишне нагнетание, очернение ситуации, человека, организации... Приводятся ужасающие факты, в которые трудно поверить, при этом подается это как истина – без подтверждения из независимых источников.

Контраверсийность. Когда речь идет о каком-либо конфликте, нужно обращать внимание, представлены ли разные точки зрения. Зачастую сам журналист или ведущий явно проявляет симпатию к одной из сторон и антипатию к другой. Эксперты, которые комментируют ситуацию, поддерживают одну и ту же точку зрения. Не представлена точка зрения человека или стороны, которую обвиняют в чем-либо.

Источники. Когда речь идет о сенсации, нужно понимать, достаточно ли четко указаны источники информации, насколько они надежны и четко ли идентифицированы. В случае, если источник недостаточно надежен или только один, это должно быть отдельно указано.

Тональность. Вероятность фейка велика, если разговор о ком-то или о чем-то не уравновешен соответствующим уровнем тональности – как самого журналиста, так и экспертов и комментаторов. То есть, когда тон подачи информации или ее комментирования эмоционален и тенденциозен.