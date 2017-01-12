16 января в Минске снова соберутся для урегулирования конфликта на Донбассе. Новости

Очередное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске состоится в понедельник, 16 января. Об этом сообщила представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Ольга Айвазовская, передает «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что «минский формат» урегулирования ситуации на Донбассе нельзя считать исчерпавшим себя, а другие форматы переговоров, которые могли бы работать, не созданы. «А при условии их создания вряд ли содержание соглашений, которые мы имели бы, отличались, по крайней мере, в первых пунктах, которые касаются безопасности», – отметила Айвазовская.

Он уверенна, что «минский формат» себя не исчерпал по тем причинам, что любое новое соглашение будет начинаться с тех же первых пунктов, которые указаны в Минских соглашениях.

По мнению Айвазовской, время, потраченное на организацию другой площадки для переговоров, если при этом откажутся от «минского формата», будет играть против Украины.

Кроме того, она считает, что Россия заинтересована в том, чтобы «минский формат» был нивелирован.