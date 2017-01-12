После новогодних праздников желающих оформить пропуск в зону АТО стало вдвое меньше (Видео). Новости

После новогодних праздников в Мариуполе поток желающих оформить электронный пропуск для пересечения линии разграничения сократился практически в два раза. Об этом сообщили в Центральном координационном центра Мариуполя.

По словам специалистов центра, основной наплыв пришелся на последние числа декабря, когда возникали огромные очереди. Сейчас ситуация стала меняться – число желающих оформить пропуск пошло на убыль.

«Около 400 человек за день проходили. Связано это с тем, что заканчивался срок действия пропусков к концу года. Сейчас людей в два раза меньше, в среднем 200 человек», – поясняет офицер группы ЦВ САТУ Мариуполь Елена Коршец.

По ее словам, специалисты идут навстречу гражданам и делают все возможное, чтобы ускорить и упростить процедуру получения пропусков, но не все зависит от работников центра, есть определенная процедура.

«У нас свой ресурс, через который мы проводим заявки. Заявки оформляются вручную, вручную вводим их в базу. В течение пяти дней СЮУ дает разрешение», – говорит Коршец.

Что касается интернет-ресурса, то, по мнению пользователей, он часто зависает. Специалисты советуют обращаться напрямую в центр.

«Мы рекомендуем нашим посетителям обращаться именно к нам. Почему возникают проблемы с сайтом. Есть порядок, если есть старый электронный пропуск, его нужно удалить. Удалить можем только мы. [В Мариуполе] необходимо обращаться в "Шахматный клуб". Мы стараемся создать отдельную очередь, чтобы не было скопления людей, и максимально упрощаем процедуру», – резюмировала офицер группы ЦВ САТУ.

Источник: ТК «Мариупольское ТВ»