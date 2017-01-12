Чиновники Покровска подозреваются еще и в растрате 10 млн грн на строительстве мини-котельных . Главная

Чиновники Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) подозреваются в растрате около 10 млн грн, выделенных из государственного и городского бюджетов на строительство блочных модульных мини-котельных в учреждениях образования и здравоохранения. Об этом идет речь в постановлении Красноармейского горрайонного суда Донецкой области от 19 декабря 2016 года.

Как указано в материалах следствия, распорядители бюджетных средств – отделы образования и здравоохранения Покровского городского совета – заключили договоры с ООО «Эко Модуль-Украина» на проведение работ по строительству блочных модульных мини-котельных в Покровской ЦРБ, ОШ №№ 3, 6, 8, 14 и 15, а также реконструкции коммуникаций, необходимой для их подключения. С 30 июня по 23 сентября 2016 года предприятию было перечислено 11,703 млн грн, остаток финансовых обязательств составил 5,688 млн грн.

«В то же время во избежание процедуры конкурсных торгов при определении подрядчика должностными лицами отделов здравоохранения и образования Покровского городского совета предмет закупки безосновательно разделен на "Строительство" и "Реконструкция". Так, к реконструкции систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и электроснабжения отнесены работы по обустройству площадки для установки модульной мини-котельной, монтажу дымоотводящих труб и внешнего покрытия указанной котельной, касающиеся вопросов "Строительства"», – сказано в материалах дела.

По информации следствия, генеральный подрядчик ООО «Эко Модуль-Украина» при выполнении работ по реконструкции систем в ОШ №№ 6, 14 и 15 заключил договор субподряда с ООО «Красноармейскстройсервис».

«При этом договорная цена работ по каждому объекту составляет около 120 тыс. грн, в то время как их сметная стоимость – около 1,5 млн грн по каждому объекту. По предварительной оценке специалистов в сфере строительства и инжиниринга, вследствие завышения проектных объемов и стоимости строительных работ, в случае полного погашения бюджетных обязательств, принятых отделами здравоохранения и образования Покровского городского совета по вышеуказанным договорам, сумма ущерба, нанесенного государственному и местному бюджетам, составит около 10 млн грн», – отмечается в материалах следствия.

Для полноты сбора доказательств относительно подозреваемых лиц следователь Покровского отдела полиции просил суд о предоставлении доступа к внушительному перечню документов, которые хранятся в отделе образования Покровского городского совета и касаются договорных отношений с ООО «Эко Модуль-Украина».

Рассмотрев ходатайство следователя, суд предоставил право на временный доступ (с возможностью временного изъятия) к запрашиваемым документам. Срок действия судебного решения, принятого 19 декабря, – один месяц. В случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам суд оставляет за собой право по ходатайству следствия предоставить разрешение на обыск.

И. о. начальника городского отдела образования Марина Голуб сообщила, что официально полиция ее еще не вызывала, а о сути дела она узнала из публикации одного из местных сайтов.

По словам Голуб, по поводу предоставления документов после принятия соответствующего судебного решения к ней также не обращались. А сумму в 120 тыс. грн на объект, фигурирующую в материалах дела, она назвала несерьезной: «Любой человек, который разбирается или даже не разбирается в строительстве котельных, поймет, что сумма на такую конструкцию, конечно же, не может быть 120 тысяч».

Она также сообщила, что еще в прошлом году мини-котельные посетили сотрудники полиции. «Но поскольку мы еще не подписали акты выполненных работ, котельные являются собственностью "Эко Модуля". Мы не имеем возможности пустить сотрудников полиции на объекты, которые принадлежат не нам, поэтому порекомендовали им обратиться в ООО "Эко Модуль-Украина"», – пояснила Голуб.

Почему был выбран именно этот подрядчик, руководитель ГорОО не сообщила: «Этого я сказать не могу, договоры с ними заключала не я».

Напомним, регулярные обыски в департаментах и отделах мэрии Покровска проходят с ноября 2016 года. Так, 21 ноября был проведен обыск в кабинете начальника жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елены Юзипович. Тогда сотрудники Красноармейской местной прокуратуры произвели изъятие документов по обрезке деревьев и другим вопросам благоустройства города. Аналогичные обыски в жилищно-коммунальном отделе прошли 28 декабря.

12 декабря СБУ провела обыски кабинетов мэра Покровска и его замов, а также в квартирах родственников руководителей города, даже находящихся в Киеве.

Источник: ТК «Орбита»

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