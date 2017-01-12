На Луганщине таксистам запретили ездить ночью через блокпосты. Главная

С 9 января на подконтрольной территории Луганской области в период с 22:00 до 06:00 запрещен проезд через блокпосты автотранспортным средствам, которые осуществляют пассажирские перевозки (кроме международных рейсов), в том числе нерегулярные перевозки, которые работают на заказ и в режиме «такси». Об этом сегодня, 12 января, сообщили в Управлении превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.

«Такие ограничения введены в связи с ростом количества случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, в том числе движущегося в направлении линии разграничения с временно неподконтрольной территории, и с целью недопущения фактов незаконных перевозок грузов и запрещенных предметов», – сообщили в ведомстве.