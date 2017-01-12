В 2016 году в Бахмуте рак молочной железы выявлен у 49 женщин. Новости

В 2016 году в городе Бахмуте (до переименования Артемовск Донецкой области) выявляемость рака молочной железы составила 49 человек, при профосмотре недуг установлен у 17 человек, состояло на учете на конец 2016 года 620 человек. Таковы данные Коммунального учреждения охраны здоровья «Бахмутская центральная районная больница».

«Чем раньше женщина обращается к специалистам, чтобы избавиться от лишних мыслей относительно патологии молочной железы, тем меньше в дальнейшем риск хирургических вмешательств», – подчеркнул врач-маммолог КУОЗ «Бахмутская ЦРБ» Фаннуш Рами.

Он отметил, что чаще всего рак молочной железы диагностируется у женщин в 3-4 степени, когда опухоль можно увидеть невооруженным глазом, что значительно усложняет лечение заболевания и минимизирует шансы побороть рак.

Медики рекомендуют женщинам не пренебрегать профосмотрами у специалиста и проходить их не реже, чем раз в год. Наиболее эффективным и современным методом диагностики заболеваний молочной железы является маммография. Так, в 2016 году в Бахмуте маммография была выполнена 638 женщинам.

Женщинам рекомендуется первый раз пройти маммографическое обследование в возрасте от 35 до 39 лет, с 40 лет маммография проводится 1 раз в 2 года, с 50 лет – ежегодно. Для женщин, имеющих в семейной медицинской истории факторы риска (рак груди у матери, тети, сестры) или в случае доброкачественных изменений в молочных железах, маммография может потребоваться и раньше. В этом случае ее назначит врач при плановом медицинском осмотре.

Врачи советуют первый визит начать с врача общей практики – семейной медицины, участкового терапевта, который уже потом направит к гинекологу, гинекологу-маммологу и на маммографию.

Источник: Сайт города Бахмута

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