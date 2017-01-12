Прифронтовые города Донетчины получили буржуйки от Папы Римского. Новости

Жители Донбасса получили первую партию помощи от Папы Римского. Гуманитарная помощь включает топливные брикеты, детское питание, еду лекарства и печи-буржуйки, передает «ВВС – Украина».
Отмечается, что помощь собирали в католических церквях Европы. Папа Римский пожертвовал 5 млн евро от себя, а всего собрали 12 млн евро. Первый транш в 6 млн евро перечислили Украине в декабре.
Как рассказали организаторы акции, эти деньги предназначены для всех людей, независимо от их религиозной, конфессиональной или этнической принадлежности в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Папский Совет Cor Unum выбрала 60 организаций, по которым будет предоставляться помощь. Это римско-католические и греко-католические приходы, волонтеры, протестантские церкви и светские общественные организации, с которыми подписывают соответствующие соглашения.
Сейчас первые несколько проектов уже получили финансирование. Так, по подконтрольной части Донецкой области:
- в Красногоровку завезли продукты, воду, электроплитки, буржуйки, топливные брикеты, в некоторых домах установили твердотопливные котлы;
- в Марьинке застеклили дома;
- для переселенцев, пенсионеров, инвалидов, проживающих в поселках в районе Мариуполя (Виноградном, Сопино, Приморском, Сартане, Талаковке), закупили одежду, обувь и лекарства.
В Луганской области на КПВВ «Станица Луганская» оборудовали пункт обогрева.
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