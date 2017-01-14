В Дружковке пешеходные переходы «наделят» интеллектом. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) хотят оборудовать остановочные павильоны и пешеходные «зебры» светодиодными умными светильниками с датчиками движения.

О внедрении таких инноваций в городе всерьез задумались после удачного сотрудничества с корпорацией НЕФКО. Благодаря полученным инвестициям, удалось вывести уличное освещение на новый уровень: существенно увеличить количество светоточек, и при этом снизить коэффициент энергопотребления.

Результатами совместного проекта остались довольны и дружковчане, и меценаты в лице представителей Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО. Поэтому в 2017 году партнерство этих сторон продолжится.

По словам Дружковского городского головы Валерия Гнатенко, иностранные инвесторы уже изъявили готовность стать финансовыми донорами в проектах по капитальному ремонту и термосанации школ № 8 и №6.

Еще один интересный проект, который мечтают реализовать в Дружковке, – установка «умных» светильников на солнечных батареях, с регуляторами мощности и датчиками движения. «Интеллектуальным» освещением планируется оборудовать 15 пешеходных переходов и 20 мест ожидания общественного транспорта. То есть в темное время суток, при приближении человека к такому месту, лампы будут сами автоматически включаться.

Стоимость одного «умного» светильника – 15 тыс. грн. Общая сумма всего проекта варьируется в пределах 750 тыс. грн.

«Я думаю, что в перспективе мы сможем воплотить эту идею в жизнь. Сейчас мы подготавливаем необходимую документацию, чтобы презентовать проект на должном уровне перед потенциальными инвесторами», – резюмировал мэр Дружковки.

Источник: Знамя индустрии

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