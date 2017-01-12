Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию. Главная

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Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию

12.01.17 20:36 dnews.dn.ua Новости 6

Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию

Студенты вузов из числа зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на получение социальной стипендии. Это отражено в Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) вузов, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 года № 1045. Об этом сообщает Фонд «Право на защиту».

По информации фонда, социальную стипендию будут получать студенты, которые:

  • не получают академических стипендий;
  • не находятся на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов (курсантов)
  • вуза, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей);
  • не находятся в академическом отпуске.

Для получения социальной стипендии студент-ВПЛ должен обратиться в вуз, где он/она учится, со следующими документами:

  • заявлением о получении социальной стипендии;
  • копией паспорта гражданина Украины;
  • копией свидетельства о рождении;
  • копией идентификационного кода;
  • копией студенческого билета;.
  • копией справки о постановке на учет ВПЛ.

В заявлении должны быть указаны следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество заявителя;
  • число, месяц, год рождения заявителя;
  • зарегистрировано (содержится в паспорте) и фактическое место жительства (содержится в справке о постановке на учет ВПЛ);
  • основание для получения социальной стипендии (пребывания на учете как ВПЛ является основанием для получения социальной
  • стипендии, о чем следует указать в заявлении).

Дети, зарегистрированные как ВПЛ, имеют право на получение социальной стипендии. Она назначается с месяца обращения и на весь период обучения ребенка (но не дольше, чем до достижения 23 лет). Выплачивается такая стипендия ежемесячно. Выплату средств осуществляет высшее учебное заведение, в котором обучается лицо.

Для студентов, которые обратятся за предоставлением стипендий в период с января по март 2017 года, стипендии назначаются с 1 января 2017 года на условиях, определенных в Порядке.

Установлены следующие размеры социальной стипендии:

  • студентам (курсантам) высших учебных заведений I-II уровня аккредитации — 750 грн;
  • студентам (курсантам) высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации — 1000 грн;
  • студентам (курсантам) высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
  • а также студентам (курсантам) высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, — 2000 грн.

БФ «Право на защиту» разработал шаблон заявления.  

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