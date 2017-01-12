Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию. Главная

Студенты вузов из числа зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на получение социальной стипендии. Это отражено в Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) вузов, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 года № 1045. Об этом сообщает Фонд «Право на защиту».
По информации фонда, социальную стипендию будут получать студенты, которые:
- не получают академических стипендий;
- не находятся на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов (курсантов)
- вуза, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей);
- не находятся в академическом отпуске.
Для получения социальной стипендии студент-ВПЛ должен обратиться в вуз, где он/она учится, со следующими документами:
- заявлением о получении социальной стипендии;
- копией паспорта гражданина Украины;
- копией свидетельства о рождении;
- копией идентификационного кода;
- копией студенческого билета;.
- копией справки о постановке на учет ВПЛ.
В заявлении должны быть указаны следующие данные:
- фамилия, имя и отчество заявителя;
- число, месяц, год рождения заявителя;
- зарегистрировано (содержится в паспорте) и фактическое место жительства (содержится в справке о постановке на учет ВПЛ);
- основание для получения социальной стипендии (пребывания на учете как ВПЛ является основанием для получения социальной
- стипендии, о чем следует указать в заявлении).
Дети, зарегистрированные как ВПЛ, имеют право на получение социальной стипендии. Она назначается с месяца обращения и на весь период обучения ребенка (но не дольше, чем до достижения 23 лет). Выплачивается такая стипендия ежемесячно. Выплату средств осуществляет высшее учебное заведение, в котором обучается лицо.
Для студентов, которые обратятся за предоставлением стипендий в период с января по март 2017 года, стипендии назначаются с 1 января 2017 года на условиях, определенных в Порядке.
Установлены следующие размеры социальной стипендии:
- студентам (курсантам) высших учебных заведений I-II уровня аккредитации — 750 грн;
- студентам (курсантам) высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации — 1000 грн;
- студентам (курсантам) высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
- а также студентам (курсантам) высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, — 2000 грн.
БФ «Право на защиту» разработал шаблон заявления.
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