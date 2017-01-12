В результате обстрелов в Марьинке и Красногоровке ранено двое жителей (Фото). Новости

Сегодня, 12 января, в Донецкой области в результате обстрелов жилых кварталов в Марьине пострадала местная жительница, которая была доставлена с ранениями грудной клетки. В Красногоровке во время ночного обстрела мужчина получил серьезное ранение ноги. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

В Марьинке был обстрелян жилой сектор по улице Ленина. Местная жительница получила осколочное ранение, когда находилась на огороде. 64-летняя женщина была доставлена в больницу с ранением грудной клетки (около 17:00). Устанавливаются обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация – ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

В Красногоровке в ночь на 12 января около 23:00 под обстрел попала улица Суворова. 64-летний мужчина и его жена спали, когда был открыт огонь по жилым домам. Мужчина получил ранение ноги, его жена чудом не пострадала.

Супруга раненного рассказала, что перевязала ногу, и стала звонить 103, но номер «скорой» не отвечал. Тогда она позвонила на номер полиции и после этого правоохранители прибыли и вызвали «скорую». После случившегося у нее временно отнялась речь.

Сама женщина передвигается только с 2 палочками и боится, что ее муж может остаться инвалидом.

Мужчина находится в больнице. У него повреждена артерия, медики наложили гипс.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области