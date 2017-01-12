Минобороны опровергает продвижение ВСУ на Светлодарской дуге. Новости

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник опровергает информацию волонтеров и некоторых СМИ относительно того, что 11 января Вооруженные силы Украины продвинулись на один километр в районе Светлодарской дуги (территория Донецкой области между неподконтрольным Дебальцево и подконтрольным Светлодарском). Об этом он заявил изданию «ЛІГА.net».

«Официально не подтверждаю эту информацию», – отметил Мотузяник.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают находиться на позициях в своих границах.

Отметим, что, в частности, волонтер Юрий Мысягин у себя на странице в Facebook написал: «Вчера на Светлодарской дуге наши пацаны из 54-й бригады еще очень хорошо шагнули вперед. До 1 км».

Мотузяник обратился к СМИ с просьбой проверять информацию в официальных источниках.

Читайте также: