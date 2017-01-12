Бедный Донецк. Фоторепортаж. Главная

Сегодня Донецк уже не производит впечатление мертвого города как в 2014-2015 годах. В магазинах нет дефицита товаров первой необходимости. Работают бары, рестораны, клубы и бутики. А на улицах в центре протекает вполне обычная мирная жизнь, которая замирает лишь с приближением комендантского часа, пишет «Четвертая власть».

Тем не менее, жизнь в Донецке далека от той, которой он жил в свой украинский период. И дело тут не только в отсутствии воздушного и железнодорожного сообщения. В Донецке чувствуется серьезный экономический кризис. Столица Донбасса заметно обеднела. Замерли стройки. Почти полностью отсутствует уличная реклама.

Не работают автосалоны и банки. Тут и там попадаются закрытие магазины, которые пытаются сдать в аренду свои площади. Только арендаторов на эти помещения найти практически невозможно.

В первую очередь закрылись заведения, которые предлагали дорогие товары и услуги. У дончан больше нет денег на европейскую мебель и одежду известных мировых брендов.

Стоят пустыми автосалоны. В 2014 году часть их была разграблена, остальные успели спасти автомобили и перегнать их на территорию, подконтрольную Украине.

Местами на месте закрытых ранее магазинов возникли новые. В основном такие точки торгуют дешевой одеждой, товарами для дома или продуктами.

Что касается помещений банков, то они пустуют.

Вместо украинского «Ощадбанка» появился так называемый «республиканский банк», однако даже вывески не изменили.

В некоторых помещениях работают «конторы», которые занимаются обналичиванием банковских карточек.

Крупнейший торгово-развлекательный центр «Донецк Сити» сегодня стоит полупустым.

А цены на продукты в магазинах и рынках указаны в рублях.

Зато в городе продается немало сувениров с символикой «ДНР».

Читайте также: