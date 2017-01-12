Вице-спикер Геращенко и министр Черныш проверили, как тратятся деньги на Донетчине (Фото). Новости

Сегодня, 12 января, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш проинспектировали ход реконструкции опорных школ в Дружковке и Часов Яре, осмотрели в Константиновке путепровод после капитального ремонта и побывали на отстроенных зданиях общежитий для переселенцев в Бахмуте (до переименования Артемовск) Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Верховная Рада Украины приняла выдающееся решение, и выделил 4 млрд грн на восстановление инфраструктуры Донбасса. Из них 3 млрд грн будет потрачено на Донецкую область, а миллиард – на Луганскую. Важно, чтобы каждая копейка из бюджетных средств была правильно использована. И вот мы приехали, чтобы своими глазами увидеть и проверить, как используются бюджетные средства. Эти объекты выбирались непосредственно городскими советами, райгосадминистрациями, ВГА и облгосадминистрацией, а контроль должны взять на себя громады. А уже после можно делать выводы», – отметила Геращенко.

Мониторы подчеркнули, что многие проблемы внутренне перемещенных лиц государству еще предстоит решить, но меры, которые сейчас приняты, способствуют реинтеграции и сочетанию общества, которое сейчас, к сожалению разделено линией разграничения.

Фото пресс-службы ДонОВГА