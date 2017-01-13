Теперь полицейские, работающие на линии разграничения, будут принимать сигналы на планшеты (Фото). Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) 12 января полицией была протестирована работа системы управления нарядами с помощью нового оборудования – планшетов. С помощью таких гаджетов уже координируется работа нарядов полиции в Мариуполе, Краматорске, Славянске, а теперь и на линии разграничения, в нескольких сотнях метров от линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Для того, чтобы отследить, как быстро наряд полиции получит задание и будет готов отправиться на помощь, начальник ГП Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сделал тестовый звонок на номер 102. Уже через 3 минуты вся необходимая информация была перед глазами полицейских на планшете. За это время вызов был принят, занесен в электронную базу, обработан, и направлен на место наряд.

Сообщается, что на планшете автоматически фиксируется время, когда задание поступило, когда полицейские прибыли на место происшествия и когда задание выполнено.

Для того чтобы помощь поступала к людям как можно быстрее, задействовано много сотрудников, которые обеспечивают четкое функционирование этого механизма: от операторов 102 до сотрудников полиции, которые в полной экипировке ночью патрулируют улицы.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области